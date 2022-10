[Communiqué] Morbihan : le groupe Cobredia intègre MG Motor et ouvre deux concessions dans le Morbihan.

Le groupe de distribution automobile breton Cobredia collabore avec MG Motor, le constructeur automobile sino-britannique. Cobredia a annoncé l’ouverture de deux concessions MG dans le Morbihan, plus précisément à Lorient et à Vannes.

Cobredia conforte son développement avec l’acquisition de la marque MG Motor, la dix-huitième de son portefeuille. Le groupe pourra ainsi diversifier ses offres en matière de véhicules électriques. Le premier aboutissement de cette collaboration a été l’ouverture d’une concession à Lorient. MG Motor y accueille depuis octobre ses premiers clients en partageant un bâtiment avec la marque AutoStyle.

Le second site, en cours d’installation à Vannes, sera ouvert d’ici à la fin de l’année 2022. Dans ces deux concessions, huit véhicules neufs seront exposés, tandis que six autres seront mis à l’essai. Par ailleurs, ce nouveau contrat a permis au groupe breton de recruter six salariés. Désormais, Cobredia ambitionne de commercialiser environ 200 véhicules par an.