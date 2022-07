[Communiqué]Morbihan: Delanchy reprend BJG Team 24

Delanchy est un groupe de transport routier de produits alimentaires frais, domicilié à Guidel (Morbihan). Dans la poursuite de sa stratégie de croissance, le groupe a repris l’entreprise BJG Team 24, une enseigne suisse spécialisée dans la logistique de marchandises à température contrôlée. Celle-ci compte de nombreuses agences en Italie, en France et en Allemagne, opérant aussi dans des pays tels que la Grèce, l’Espagne et le Portugal. Le groupe morbihannais veut s’appuyer sur ce réseau pour accroître son maillage sur le territoire européen. Cette reprise lui offre aussi la possibilité de diversifier ses prestations en intégrant à son activité celle de l’enseigne suisse concernant la distribution de fleurs fraîches et de vins.

Soulignons que le groupe Delanchy a déjà effectué une première opération de croissance externe au cours de l’année 2022. Il s’agissait de la reprise des Transports Guiffant, entreprise établie à Plomeur (Finistère) et dédiée au fret de produits de la mer.