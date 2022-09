[Communiqué] Morbihan : de nouvelles ambitions pour la Miroiterie du Blavet.

La Miroiterie du Blavet, qui conçoit et fabrique des menuiseries en aluminium et en PVC, poursuit sa croissance avec de nouvelles opportunités de développement. Cette entreprise de Pontivy (Morbihan), fraîchement reprise par Bernard d’Assignies et par Benoît Moquay, travaille aujourd’hui sur le lancement d’un nouveau produit. Il s’agit notamment de verres techniques dont la transparence change en fonction de la lumière. Elle cherche, en outre, à renforcer davantage sa notoriété et à étoffer son maillage dans les Côtes-d’Armor.

Pour accompagner ses nouvelles ambitions, la société prévoit de renforcer son effectif avec le recrutement de nouveaux profils d’ici à la fin de l’année 2022. La structure, qui entrevoit une opération de croissance externe, compte ouvrir une agence dans le secteur d’Auray (Morbihan) afin de faciliter les interventions ainsi que le démarchage des clients dans cette localité. Ce site devrait lui permettre de couvrir les besoins de ses clients dans le Morbihan, notamment entre les communes de Guidel et d’Arzon.