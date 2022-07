[Communiqué]Morbihan : Charwood Energy veut renforcer sa croissance via son entrée sur Euronext Growth

Cette opération a pour objectif de soutenir le développement des deux filiales de la société. La première, qui représente son activité historique, conçoit et construit des centrales d’unités de méthanisation et de chaufferie biomasse clés en main. La seconde, nouvellement créée, évolue dans la vente de gaz de synthèse issu de la pyrogazéification (procédé permettant de valoriser les biomasses et déchets résiduels).

Les fonds collectés serviront, en outre, à densifier le maillage commercial de son activité historique en France, notamment en Nouvelle-Aquitaine, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Ile-de-France. En 2027, Charwood Energy ambitionne d’atteindre les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont plus de la moitié sera issue de la vente de son gaz de synthèse.