[Communiqué] Morbihan : Après une levée de fonds, Seabird continue son développement à Larmor-Plage

Implantée à Larmor-Plage (Morbihan), la start-up Seabird est spécialisée dans la formulation et la production de produits en bioplastique biodégradable et compostable. À la suite de sa quatrième levée de fonds, à hauteur de 500 000 euros, la jeune pousse s’engage à augmenter sa capacité de production de filets de pêche compostables à 1 000 tonnes par an.

Avec cet investissement, Seabird ambitionne aussi de conquérir de nouveaux marchés pour sa production d’emballages et de tissus techniques. Elle projette également de s’installer dans un plus grand bâtiment dans l’agglomération de Lorient, et de mettre en place une nouvelle machine à extruder. Précisons que la société investit dans des projets qui ont pour objectif de réduire l’impact du plastique sur l’environnement. Suivant une démarche écologique, Seabird a notamment conçu des géotextiles spécifiques pour préserver les dunes côtières.

La phase préparatoire d’une nouvelle levée de fonds est en cours, et sera accompagnée d’une campagne de recrutement. Pour soutenir sa croissance, la jeune pousse cherche une dizaine de techniciens.