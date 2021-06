Montpellier, terre d’élection du diagnostic médical

« Montpellier possède la plus grande concentration d’entreprises du diagnostic médical, plus forte qu’à Marseille, Toulouse, Nice ou Nîmes », affirme Laurent Garnier, animateur de l’antenne montpelliéraine du pôle de compétitivité Eurobiomed (régions Occitanie et PACA) et de sa filière « Diagnostic ». Eurobiomed se penche sur la filière « diagnostic » depuis une décennie et s'est inscrit dans celle du diagnostic in vitro impulsée en septembre 2020. Les 7 et 8 juin, le pôle organise, avec le Club Diag, en virtuel, l’événement annuel « Biomarqueurs Days ».