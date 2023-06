Montée en échelle : Activation inaugure son premier site industriel à Meyrié

Activation, entreprise créée en 2003 par Vivien Henryon, dédiée à la chimie en flux continu et à la catalyse, vient d’inaugurer son premier site de production, à Meyrié, en Isère (Auvergne-Rhône-Alpes). En service depuis environ dix mois, l’usine, d’une superficie de 1 000 m2, vise à déployer à l’échelle pilote des projets déjà initiés à l’échelle du laboratoire, dans les installations d’Activation, à Chassieu (Rhône).

Ainsi spécialisé dans la construction de démonstrateurs pour le compte de ses clients, Activation accueille d’ores et déjà deux projets sur son site de Meyrié. Le premier est le fruit d’une collaboration avec le spécialiste français de l’isobutène biosourcé Global Bioenergies, pour lequel Activation réalise deux étapes de synthèse (oligomérisation et isomérisation de l’isobutène). « On est arrivé, à la fin 2019, en demandant à Activation de mettre en place une voie de synthèse. À Chassieu, ils sont passés de quelques dizaines de grammes à plusieurs kilogrammes, au moment du covid-19 », a retracé Frédéric Ollivier, directeur technique chez Global Bioenergies. « On est venu chercher de l’expertise chez Activation. Et on l’a trouvée, à travers une équipe pluridisciplinaire. (…) Nous ne sommes pas peu fiers d’être les premiers installés à Meyrié », a-t-il poursuivi. « Nous avons atteint les dix tonnes de production pour Global Bioenergies en septembre 2022 », a indiqué Vivien Henryon le p-dg d’Activation.

Le second démonstrateur hébergé par Activation, à Meyrié, permet la voie de synthèse du paracétamol en flux continu, pour le compte du chimiste français Seqens CHC. Ce développement s’inscrit dans le cadre du projet Phoenix de Seqens, qui vise la relocalisation de la production de paracétamol en France, et pour lequel la construction de l’unité industrielle a déjà démarré au sein de la plateforme chimique de Roussillon, en périphérie de Lyon.

À l’automne, deux nouveaux projets, toujours en collaboration avec Global Bioenergies, devraient voir le jour au sein du site. Prochainement, un autre projet de développement touchant au recyclage des métaux – en cours d’études à Chassieu – devrait être transféré au sein du site de Meyrié. En parallèle, la mise en place d’un référentiel qualité EFFCI (Référentiel européen pour les ingrédients cosmétiques) et ISO 9001 est prévue sur la période 2023-2024.

Le montant total investi pour le développement du projet s’est élevé à 4,9 M€. Pour rappel, le budget initialement prévu, dès 2021, n'était que de 1,4 M€, dont 50 % assurés par France Relance. Les plus de 3,5 M€ supplémentaires ont été financés hors plan de relance. À ce jour, Activation compte 28 salariés, dont 5 postes directs créés sur la période du projet, pour un chiffre d’affaires de 4,5 millions d’euros en 2022. En plus du plan France Relance, la société a également été lauréate du Plan de relance européen NextGenerationEU pour la digitalisation de ses données.