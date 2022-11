Mont Roucous passe au format 1 litre avec Sidel

Les bouteilles d'un litre et demi ont bien des avantages, mais elles sont loin d’être les plus pratiques lorsqu’il s’agit de les prendre en main, de les incliner, de verser la boisson. D’autant plus si l’utilisateur est une maman ou un papa tenant son enfant de l’autre bras. Mont Roucous a décidé d’abandonner son format historique au profit d’une bouteille de 1 litre pour mieux répondre aux attentes de sa clientèle.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]