Mondon facilite le changement de bobine sans interruption

Mondon, entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication de bobineuses à tambour et de petites bobines pour les lignes d'extrusion et les machines d'emballage automatisées, se positionnait jusqu’à récemment uniquement sur des outils haut-de-gamme. L’entreprise a lancé en 2022 une nouvelle marque plus compacte et économique baptisée Rewolex.

Cet article est réservé à nos abonnés Plastiques & Caoutchoucs et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]