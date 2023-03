Mondini ouvre une filiale en France

Représenté par Matéquip depuis 40 ans, le constructeur de lignes d’operculage italien G.Mondini crée sa propre filiale en France. « Après le travail exceptionnel réalisé par son distributeur historique, l’entreprise a sans doute opté pour plus d’indépendance, afin de mieux valoriser son image et son savoir-faire et, peut-être, pour tisser un lien plus direct avec ses clients », estime Vincent Petit. Ce dernier, un ancien de Matéquip, prend en charge les ventes sur le marché français de Mondini France.

