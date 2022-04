Mondi Paper Bags se renforce en Égypte

Et de quatre ! Mondi Paper Bags reprend à Lafarge Cement Egypt (Holcim) ses deux unités de fabrication de sacs, pour un montant confidentiel. Cette activité est détenue par National Bag et Egypt Sack, deux filiales du cimentier. Le papetier devient ainsi le principal opérateur en Égypte, un pays dans lequel il exploite déjà deux usines avec Suez Bag et Mondi Cairo. Le papetier augmente sa capacité annuelle de production d’environ 180 millions d’unités. Mondi a signé un accord de fourniture à long terme avec son client.

