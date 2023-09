Mondi et Robopac partenaires dans le banderolage papier

Emballages Magazine s’était fait l’écho, l’an dernier, des derniers progrès réalisés dans le banderolage papier, une technologie qui permet de répondre aux attentes des entreprises qui ne veulent plus utiliser de film plastique pour stabiliser et protéger leurs chargements palettisés. L’enquête révélait les avancées du papetier d’origine sud-africaine Mondi, fournisseur de l'Advantage StretchWrap, un papier kraft étirable, et celles des constructeurs de banderoleuses mettant en œuvre ce substrat, tels que l’italien ACMI et l’autrichien EW Technology. Le transalpin Robopac, pour sa part, avait lancé sa propre machine…

