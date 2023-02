Mondi élargit sa gamme de papiers barrière

Mondi cherche à repousser les limites des emballages à base de papier. Le groupe britannique étend ainsi sa gamme FunctionalBarrier Paper pour couvrir la plus large plage de barrières et remplacer les complexes plastique ainsi que les sachets à base d’aluminium. Il indique appliquer « des revêtements par extrusion, des revêtements aqueux et d’autres barrières très élevées » pour y parvenir. Cette gamme est conçue pour être recyclable dans les flux de papier en Europe.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]