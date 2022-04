"Mon métier, c’est développer l’assurance-vie des pilotes"

Fournir à nos armées des capacités militaires décisives et protéger les forces sur le terrain : telle est le sens de la mission de MBDA, leader européen des systèmes d’armement complexes. Dans cet environnement de haute technologie, nous recrutons des collaborateurs avec les meilleures compétences pour travailler dans un esprit de collaboration et d’excellence. Rencontre avec Mathieu, Responsable projet contre-mesure, en charge du système d’autoprotection de l’avion de combat français Rafale.

Mathieu est un ingénieur chanceux ! Dès son arrivée chez MBDA, il est entré dans le vif du sujet : « Mon rôle était de modéliser la performance d’un missile afin de tirer à distance de sécurité. J’ai eu très tôt l’opportunité de rencontrer des pilotes d’essai de l’Armée de l’Air et de la Marine nationale et de participer aux essais sur des bases aériennes ou à bord du Charles de Gaulle. Je suis très vite entré dans le concret et au contact de clients. »

Une expertise technique

Mathieu a multiplié les expériences. Par la suite, il a conçu avec d’autres ingénieurs l’architecture d’un système d’armes de plusieurs types de missiles destinés à atteindre des objectifs terrestres et maritimes depuis un sous-marin. « L’environnement naval est différent de l’aéroporté, avec de nouveaux interlocuteurs industriels et opérationnels. », se souvient-il. « Notre système manipulait de nombreuses informations pour programmer avec précision les missiles et informer l’équipage de l’état du système. »

Face à des systèmes de plus en plus complexes et interconnectés, il devait comprendre au mieux les attentes des opérationnels. « L’ergonomie de nos systèmes doit être optimisée pour faciliter leur mise en œuvre par des équipages réduits, agissant sous stress des heures entières lors de leurs missions. Echanger avec les marins et même vivre quelques jours en mer avec eux est une expérience inoubliable. »

Au fil de son parcours, Mathieu développe aussi des projets en coopération avec les autres pays du groupe. Dans ce contexte multiculturel, savoir travailler en équipe est essentiel : « J’ai aussi contribué à l’élaboration de l’architecture des systèmes futurs et des nouveaux outils d’ingénierie associés. Ils doivent nous permettre de faire face aux nouveaux besoins et menaces, y compris cyber, tout en maîtrisant nos coûts. Pour cela, nous échangions régulièrement entre collègues, y compris britanniques, italiens et allemands. »



Des partenaires plus que des fournisseurs

Mathieu est aujourd’hui responsable projet du système d’autoprotection du Rafale, qui protège l’avion et ses pilotes contre les attaques de missiles. « En tant que chef d’orchestre du projet, je coordonne la conception, le développement, les essais, la mise en série, mais aussi la planification et le suivi financier du projet. Cela implique d’être en interface permanente avec les différents métiers de la société. »

Pour s’assurer de la performance du système, lui et ses équipes travaillent en étroite collaboration avec les autres industriels de la communauté aéronautique et ses clients : « Nous travaillons tous dans le « même bateau » avec Dassault Aviation et Thales et nous entretenons vis-à-vis des armées davantage une relation de partenariat que de simple fournisseur. »

A l’extérieur du Groupe, l’ingénieur conduit également les négociations techniques des contrats et représente MBDA auprès des clients. « J’y prends beaucoup de plaisir. Il n’y a pas de routine avec chaque jour son lot d’imprévus et de satisfaction ».

Au-delà des challenges techniques, lorsqu’on lui demande en quoi son métier est unique, l’ingénieur met en avant sans hésitation son attachement à la communauté de défense. Il résume : « Nous sommes là pour servir notre pays et ses alliés en leur fournissant les meilleures capacités militaires, et ainsi contribuer à notre souveraineté nationale et européenne. Protéger nos armées est au cœur de notre mission : le système sur lequel je travaille aujourd’hui, c’est un peu l’assurance-vie des pilotes. Pour y parvenir, nous devons être exigeants, comme le sont nos clients. Cette exigence requiert un engagement collectif de tous les jours pour maintenir leur confiance et leur satisfaction ».