Moins de croissance et plus d'inflation en vue en Europe, déclare Villeroy (BCE)

PARIS (Reuters) - Le "choc économique négatif" que représente la guerre en Ukraine, qui affectera davantage la Russie, va cependant se traduire en Europe par "plus d'inflation, (...) moins de croissance et surtout beaucoup plus d'incertitudes", a déclaré vendredi François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, sur BFM Business.