Moët Hennessy (LVMH) et Campari s'associent dans le commerce en ligne

MILAN (Reuters) - Moët Hennessy (LVMH) et l'italien Campari ont décidé de s'associer pour investir dans le commerce en ligne de vins et spiritueux et constituer un nouvel acteur européen du secteur.

\ \ Partager



TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © STEFANO RELLANDINI Moët Hennessy (LVMH) et l'italien Campari ont décidé de s'associer pour investir dans le commerce en ligne de vins et spiritueux et constituer un nouvel acteur européen du secteur. /Photo d'archives/REUTERS/Stefano Rellandini Dans un communiqué publié lundi, les deux groupes indiquent que Campari va transférer les parts qu'il détient dans la société de commerce en ligne de vins et spiritueux Tannico dans une nouvelle coentreprise. Aux termes de l'accord, qui doit encore être approuvé par les régulateurs, Campari cédera la moitié des parts de la coentreprise à Moët Hennessy pour un montant de 25,6 millions d'euros en numéraire, précise le communiqué. La coentreprise sera dirigée par l'actuel PDG de Tannico, Marco Magnocavallo. (Reportage Stephen Jewkes, version française Tangi Salaün)