Modeste augmentation de la production de pétrole en vue pour l'Opep+

L'Opep+ marche sur une ligne de crête. L'alliance entre l'Organisation des treize pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses dix alliés, dirigés par la Russie, se réunit mercredi 1er août pour arrêter la politique de production à mettre en œuvre au cours des prochaines semaines. Un véritable exercice d'équilibriste. D'un côté, la Russie ne souhaite pas de hausse de la production afin de maintenir des prix de l'or noir élevés qui lui permettent de financer sa guerre en Ukraine. De l'autre, les Etats-Unis de Joe Biden militent âprement pour une baisse du prix du pétrole, comme l'a prouvé le récent voyage du président américain à Jeddah, en Arabie Saoudite.

La semaine dernière, des sources au sein de l'Opep+ ont déclaré à Reuters que le groupe de producteurs devrait vraisemblablement maintenir la production inchangée en septembre ou l'augmenter légèrement.

Production record pour l'Arabie Saoudite

Pour cause : officiellement, l'Opep+ a mis un terme aux réductions de la production opérées en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 et de l'effondrement de la demande. Mais si, depuis environ un an, l'alliance OPEP+ a progressivement augmenté sa production, le volume total de production réel est néanmoins encore loin de ses niveaux pré-pandémie, notamment en raison d'une extraction limitée en Libye ou au Nigeria. Un manque d'investissement dans les infrastructures semble responsable de la difficulté de l'alliance à atteindre les quotas.

Une exception confirme cependant la règle. L'Arabie Saoudite n'éprouve pas de difficultés. Le pays dirigé par le prince héritier Mohammed ben Salmane a augmenté sa production de 180 000 barils par jour pour atteindre 10,78 millions de barils par jour en juillet, «le niveau le plus élevé depuis avril 2020, et un niveau rarement atteint au cours des décennies du royaume en tant qu'exportateur de pétrole», selon une analyse de l'agence de presse Bloomberg.

Baisse de la prévision de surplus

A la veille de la réunion, le comité technique conjoint (JTC) de l'Opep+ s'est réuni à Vienne mardi 1er août. A l'issue de la rencontre, le JTC a réduit de 200 000 barils par jour sa prévision d'un excédent sur le marché du pétrole cette année, pour la ramener à 800 000 barils par jour, selon trois délégués de l'OPEP+ interrogés par Reuters.

Selon l'une des sources, le comité technique conjoint de l'Opep+ n'a pas abordé le sujet de la politique de production lors de sa réunion. Deux des huit sources interrogées par Reuters ont indiqué qu'une modeste augmentation de la production serait discutée, tandis que les autres ont déclaré qu'une augmentation était peu probable.

