Moderna prêt à investir 430 millions d’euros en Afrique pour y construire une usine de vaccins ARNm

Le projet est colossal à double titre. En envisageant de construire une usine de vaccins ARNm en Afrique, Moderna engagerait un investissement de très grande envergure et implanterait pour la première fois cette technologie sur le continent africain. Le 7 octobre, le laboratoire biotechnologique américain, qui a pris son envol avec la crise sanitaire grâce à son vaccin ARNm anti-Covid Spikevax, a annoncé sa volonté d’engager jusqu’à 500 millions de dollars (432 millions d’euros environ) pour ce projet. Les détails manquent à ce stade, puisque Moderna s’est contenté de dire qu’un processus de sélection d’un pays et d’un lieu pour implanter une telle usine serait enclenché "bientôt", selon le communiqué, sans plus de précision calendaire.