Moderna demande l'autorisation aux Etats-Unis pour une 3ème dose de son vaccin anti-Covid

© Mike Segar Moderna assure que l'efficacité de son vaccin est réduite six mois après l'injection de la deuxième dose. /Photo prise le 17 février 2021/REUTERS/Mike Segar

Quelques semaines après Pfizer, Moderna demande à son tour le feu vert de la FDA, l'autorité de santé des Etats-Unis, concernant l'administration d'une troisième dose de son vaccin anti-Covid. « Nous sommes heureux d'initier le processus de demande, a déclaré dans un communiqué Stéphane Bancel, le PDG de Moderna. Nous nous engageons à garder une longueur d'avance sur le virus ».

Un délai de consultation raccourci

Moderna a justifié cette troisième dose par une baisse significative des anticorps approximativement six mois après la deuxième injection. L'entreprise assure ne pas avoir constaté plus d'effets indésirables, et précise que le dosage pour ce rappel est deux fois moins élevé que pour les deux premières doses. Elle prévoit de soumettre ses données à l'Agence européenne du médicament (EMA) et aux autres autorités de régulation mondiales dans les jours qui viennent.

L'autorité de santé américaine a annoncé mercredi qu'un groupe d'experts discuterait le 17 septembre de la demande concernant l'administration d'une troisième dose déposée par Pfizer, sans donner de détails quant à la requête de Moderna. La FDA regrette par ailleurs que le gouvernement ait prévu d'organiser une campagne de rappel massive à partir du 20 septembre, sans avoir consulté les spécialistes au préalable. Actuellement, seules les Américains dont le système immunitaire est affaibli sont autorisées à recevoir une troisième dose des vaccins Pfizer ou Moderna.

Avec Reuters (Michael Erman et Manojna Maddipatla, avec Mrinalika Roy; version française Camille Raynaud)