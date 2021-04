Comment Moderna s'organise pour doubler les capacités de production de son vaccin contre le Covid-19

Le laboratoire américain Moderna veut porter la production de son vaccin anti-Covid-19 de 1 milliard de doses en 2021 à un total de 3 milliards en 2022, avec l’objectif de mieux contrer les variants, de développer des formulations pédiatriques et des versions plus facilement conservables. S’appuyant sur deux réseaux distincts de production en Amérique du Nord et en Europe, Moderna investit pour renforcer ses capacités américaines et soutenir des montées en charge de ses sous-traitants en Suisse et en Espagne.