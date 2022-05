Après plusieurs mois d’incertitudes, la future usine canadienne de Moderna sera finalement construite à Montréal, ont communiqué la biotech et le gouvernement canadien lors d'une conférence de presse. L’accord de principe entre le Canada et Moderna avait été annoncé dès le mois d'août 2021. La construction devrait démarrer dès cette année avec une mise en service espérée pour la fin de l’année 2024.

Le futur site sera capable de produire jusqu’à 100 millions de doses de vaccins à ARNm par an. Si Moderna est connue pour son vaccin contre le Covid-19, le site devra être capable de produire des vaccins à ARNm contre différentes infections respiratoires telles que la grippe traditionnelle ou le virus respiratoire syncytial. La biotech a annoncé récemment son souhait de développer un vaccin capable de prévenir plusieurs infections.

Le gouvernement canadien entend faire de ce site un projet emblématique pour son indépendance sanitaire et sa capacité à faire face à de futures pandémies. « C’est une bonne nouvelle pour le Québec et pour le Canada en général », s’est félicité Justin Trudeau, premier ministre du Canada. Le site de la biotech pourrait représenter une locomotive pour la biotech canadienne. « Nous souhaitons contribuer à l’écosystème de recherche et de production dans l’industrie des sciences de la vie », a projeté Justin Trudeau.

Moderna étend son réseau de production

Pour Moderna, ce projet d’usine vise à renforcer son réseau de production naissant. Alors que la biotech ne disposait jusqu’à récemment d’aucun produit sur le marché, elle doit faire face à la nécessité de développer son outil industriel pour faire face aux commandes de doses de rappel et à la concurrence de géants déjà établis comme Pfizer.

Pour ce faire, la biotech noue des partenariats sur différents continents. Moderna a ainsi annoncé un partenariat sur dix ans avec l’Australie, pour y installer un futur site de production d’ici fin 2024, à l’instar de celui noué avec le Canada. La biotech américaine vise également des marchés émergents et va ouvrir une usine au Kenya.

En Europe, Moderna s’appuie sur la CDMO suisse Lonza, avec laquelle elle a signé un partenariat à long terme, pour produire son vaccin à ARNm contre le Covid-19.