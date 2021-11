Moderna abaisse ses prévisions de ventes du vaccin anti-COVID-19 en 2021, l'action chute

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Eduardo Munoz Moderna Inc a abaissé jeudi ses prévisions de ventes de son vaccin contre le COVID-19 pour l'ensemble de l'année de près de 5 milliards de dollars alors que le groupe pharmaceutique s'efforce d'augmenter la production de son sérum. /Photo d'archives/REUTERS/Eduardo Munoz

L'action Moderna chutait jeudi de 11% dans les échanges en avant-bourse à la suite de cette annonce.

Le groupe s'attend désormais à des ventes comprises entre 15 et 18 milliards de dollars, contre 20 milliards de dollars prévu précédemment, et à livrer entre 700 et 800 millions de doses cette année, alors qu'il prévoyait auparavant entre 800 millions et un milliard de doses.

Moderna a évoqué l'allongement des délais de livraison pour l'expédition à l'international - ce qui risque de reporter à 2022 certaines livraisons - ainsi qu'un impact temporaire de l'expansion de sa capacité de conditionnement du vaccin, comme des facteurs pesant sur ses ventes.

En août, Moderna avait dit que ses capacités de production étaient "limitées" pour 2021 et que le groupe avait cessé de prendre des commandes cette année.

La production du vaccin à deux doses de Moderna a pris du retard sur celui de son rival Pfizer Inc, qui a relevé mardi sa prévision de ventes de vaccins anti-COVID-19 et vise désormais 36 milliards de dollars en 2021 et 29 milliards de dollars en 2022.

Néanmoins, Moderna a dit que ses ventes pourraient atteindre entre 17 et 22 milliards de dollars en 2022 grâce à des accords avec davantage de pays pour des vaccins et des doses de rappel.

(Reportage Manas Mishra à Bangalore, version française Diana Mandiá, édité par Jean-Michel Bélot)