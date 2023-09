Mobil’in fédère les industriels et les collectivités vers la mobilité urbaine et durable de demain

Sur le devant de la scène, la mobilité est redevenue un sujet central. La crise sanitaire a favorisé un changement profond des modes de déplacements. « Le marché de la mobilité a pris dix ans de maturité en quelques mois », remarque Alexandre Luternauer, cofondateur et dirigeant de Trackap. Et les infrastructures n’ont pas toujours eu le temps de s’adapter. À titre d’exemple, l’essor sans précédent des déplacements en vélos ou en trottinettes électriques impose des solutions de location, de sécurisation et de connectivité pour lutter contre le vol, ou encore des bornes de recharge à l’aide de panneaux solaires. À présent, la mise en œuvre des zones à faible émission (ZFE) alimente les évolutions.

Les startups à la pointe de la mobilité

Au cœur des mutations, les collectivités et les industriels avancent bien souvent à pas feutrés. « Il faut agir pour aller de l’avant et trouver des solutions », explique le responsable. De par leur nature, les startups présentent l’intérêt d’être agiles et réactives. « Elles constituent des leviers de développement au service de l’efficacité des industriels. » Le partage des savoirs et des connaissances entre ces acteurs se veut vertueux et complémentaire.

Chaque année, deux cents startups sont accueillies au sein d’EuraTechnologies dans sept verticales, dont PropTech, Smart City, Énergie et Mobilité. Elles interviennent par exemple dans les logiciels hardware, comme dans la fabrication de cellules de batteries dont la technologie réduit les besoins en terres rares. Des jeunes pousses qui ont la capacité à chambouler les usages, mais doivent aussi s’appuyer sur les grands groupes pour financer et déployer leurs innovations.

Les Hauts-de-France, terre des nouvelles mobilités

Dans les Hauts-de-France, l’écosystème des nouvelles mobilités trouve un écho particulier. À la croisée des pratiques européennes en matière de déplacements, le patrimoine industriel de la région bénéficie aujourd’hui d’un second souffle grâce à ses startups spécialisées. Pour la première fois, ses principaux acteurs EuraTechnologies, Transalley, Trackap et move FACTORY associent leurs expertises à l’occasion de l’événement Mobil’in. L’objectif de cette première édition est d’envoyer un signal fort, souligne Agnieszka Bogucka, PropTech/Smart City Program Manager d’EuraTechnologies. Elle vise non seulement à exposer les solutions innovantes des startups de la région, mais aussi à apporter des solutions aux industriels afin d’identifier le partenaire adapté à leurs projets. Outre la mobilité douce, la décarbonation des transports et l’économie circulaire occupent une place de choix.

L’enjeu est également de sensibiliser les collectivités et le législateur à définir un cadre d’investissement de manière à orienter la roadmap des industriels, souligne Alexandre Luternauer.

Au programme : rencontres, tables rondes et démonstrations

Lieu de découverte des nouvelles mobilités et des nouveaux usages, Mobil’in défend une vision globale. Si EuraTechnologies privilégiera la mise en relation et les alliances entre les startups et les industriels afin de passer à l’échelle supérieure, Transalley y détaillera le financement des startups de la mobilité de demain de manière à pérenniser la filière dans la région. La move FACTORY s’attardera quant à elle sur les nouveaux usages et l’accompagnement des salariés vers une mobilité à faible émission.

Chaque thématique sera abordée lors de conférences et de tables rondes dédiées, avec un premier temps fort attendu autour du Showroom des startups de la mobilité (soutenu par la Métropole Européenne de Lille et la Région des Hauts-de-France) le 19 septembre. Le rendez-vous sera marqué par des tables rondes, des pitchs et des démonstrations.

Structurer la filière de la mobilité

À travers Mobil’in, la volonté est aussi de structurer le secteur de la mobilité en permettant aux acteurs de se rencontrer et d’échanger de manière à poser les bases de la filière, avance Agnieszka Bogucka. « La mobilité est portée par les collectivités autour des infrastructures et des services mis en place. Mais l’innovation et l’industrialisation des solutions de déplacement sont davantage du ressort des entreprises. Il faut mettre tout le monde ensemble pour porter les projets », et les faire évoluer au regard des usages ou des évènements comme les Jeux Olympiques de Paris 2024.

L’orientation apparaît indispensable pour relever les enjeux climatiques, réglementaires, ou encore sociaux en matière d’accessibilité. « Le monde bouge, et bouge vite », rappelle Alexandre Luternauer. Les industriels comme les collectivités doivent trouver les solutions à mettre en place et les partenaires pour co-construire la mobilité urbaine et durable de demain.

Contenu proposé par EuraTechnologies