[Mobil’Idées] Voyager loin bas carbone ? Cela passera par plus de train, moins d’avion et d'auto

« Décarboner les voyages en passant de 41 MtCO2 par an 8 MtCO2 en 2050, c’est possible, assure Nicolas Raillard, coordinateur du projet Mobilité longue distance au sein du think tank The Shift Project, l'un des auteurs du rapport « Voyager bas carbone »«Les leviers les plus importants sont le report modal de l’auto et de l’avion vers le train, l’électrification de la voiture, la sobriété de l’usage de l’avion, l’efficacité énergétique de l’avion et la sobriété de la voiture. »

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]