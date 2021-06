[Mobil'Idées] Pourquoi Volkswagen et l’Allemagne défendent des normes d’émission de CO2 plus sévères pour les futurs véhicules

Longtemps, les constructeurs allemands n’ont pas été de fervents partisans de la voiture électrique. On se souvient des propos du patron de la R&D de BMW Klaus Frölich en 2018, soulignant le manque d’appétit des consommateurs pour les véhicules électriques, et vantant les bienfaits des diesels de dernière génération. Le patron de Volkswagen Herbert Diess, nommé après le scandale du dieselgate, n’imaginait pas lui non plus à l'époque une disparition rapide du diesel et ne voyait l’électrique s’imposer qu’à moyen terme et uniquement pour les plus petits modèles.