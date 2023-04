[Mobil’idées] Pourquoi tant de haine contre les trottinettes en libre service ?

Comme une trottinette jetée dans un canal, le scrutin a fait plouf. Dimanche 2 avril, seulement 7,5% des Parisiens inscrits sur les listes électorales ont voté au référendum "Pour ou contre les trottinettes en libre-service". Malgré cette participation faible, la mairie a obtenu le résultat qu’elle espérait : 89% des votants se sont exprimés contre les flottes des Dott, Lime et autres Tier.

Les arguments contre les trottinettes en libre service ne manquent pas. Elles encombrent l’espace public. Elles provoquent des accidents. Leurs utilisateurs font preuve d’incivilité. Leur bilan carbone ne vaut pas celui du métro. Et pour finir, leur fonctionnement repose parfois sur des emplois précaires, pénibles et mal payés. Autant de nobles préoccupations... mais on pourrait dresser un tableau bien plus sombre des voitures. Et le service offert par les vélos en libre-service laisse aussi à désirer...

À quel point les trottinettes peuvent remplacer la voiture ?

[...]