[Mobil'Idées] Pourquoi l’électrique et le thermique font bande à part dans l’automobile

L’électrique et le thermique prennent des routes séparées chez Ford. Mercredi 2 mars, le constructeur américain a annoncé la création d’entités distinctes pour ses voitures électriques et thermiques. La tendance n’est pas isolée. Le groupe Renault envisage une scission similaire. Sans compter les projets de réorganisation chez Mercedes-Benz et Volkswagen. S’agit-il d’un autre signe avant-coureur du déclin à venir des moteurs à combustion interne ? Avec ces filiales flambant neuves, les acteurs historiques de l’automobile espèrent tenir tête aux « pure players » de l’électrique qui séduisent tant les investisseurs.

Rivaliser avec les nouveaux entrants [...]