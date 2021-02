[Mobil'Idées] Pour façonner les nouvelles mobilités, quelles taxes inventer ?

Taxer pour transformer la mobilité, est-ce une bonne idée? Ou une solution de facilité ? C’est en tout cas l'option privilégiée par les pouvoirs publics pour inciter les entreprises et les particuliers à verdir leurs modes de déplacement. Taxes sur les carburants, malus à l’achat d’un véhicule neuf au-delà d’un certain niveau d’émissions de CO2 (assorti d’un bonus pour les modèles les plus vertueux), et désormais sur le poids des véhicules. Quota de CO2 à respecter pour les flottes de constructeurs automobiles (sous peine d’amende par gramme de CO2 en trop)… Cette politique fiscale permet d’obtenir des résultats rapides et spectaculaires. Ainsi, en 2020, sous l’effet conjugué des primes, malus, et de la pression mise sur les constructeurs automobiles, le niveau moyen d’émissions de CO2 des voitures neuves a baissé sous la barre des 100 grammes, un peu au-dessus des 96 grammes.