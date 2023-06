[Mobil'Idées] Nouveau départ et vieux débats pour la LGV Lyon-Turin

Les différents gouvernements français qui se sont succédés au cours de ces trente dernières années jouent l’Arlésienne quand il s’agit des grandes infrastructures dédiées au fret, comme le canal Seine-Nord ou la Transalpine, cette fameuse ligne à grande vitesse qui doit relier Lyon à Turin en passant sous les Alpes. Cette dernière nécessite la construction d’un double tunnel long de 57,5 kilomètres entre Suse (Italie) et Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie) et un total de 270 kilomètres de nouvelles voies. Après la douche froide du Conseil d’orientation des infrastructures (COI) qui avait fin 2022 repoussé sa mise en service après 2042 , l’espoir pour ses partisans - une majorité d’élus et d’habitants de la région - vient de renaître avec les dernières déclarations de Clément Beaune.

[...]