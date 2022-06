[Mobil’Idées] Les voitures de luxe vont-elles échapper à l’interdiction des moteurs thermiques actée en Europe?

Le traitement de faveur a de quoi scandaliser. Grâce à ce qui est désormais surnommé « l’amendement Ferrari », les propriétaires de supercars pourraient échapper aux nouvelles normes européennes anti-CO2 adoptées par les eurodéputés. La dérogation fait tache dans une réforme qualifiée d’historique par ses défenseurs. Elle ravive aussi le débat sur l’accessibilité des véhicules électriques.

Que dit le texte voté par le Parlement européen? À partir de 2035, les ventes de véhicules thermiques neufs thermiques seront de facto bannies puisque les constructeurs automobiles devront réduire de 100% leurs émissions de CO2 sur les ventes de véhicules neufs. Le couperet tombera un an plus tard, en 2036, pour les petits constructeurs : plus précisément ceux écoulant 1 000 à 10 000 voitures particulières, ou 1 000 à 22 000 véhicules utilitaires légers par année (amendements 121 et 122). Quant aux entreprises qui immatriculent moins de 1 000 véhicules, elles échappent déjà aux normes anti-CO2 et elles n’apparaissent toujours pas dans le texte adopté par les eurodéputés.

Luxe ne rime pas avec sobriété [...]