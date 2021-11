[Mobil'Idées] Les infrastructures ferroviaires, un frein pour l’ouverture à la concurrence

L’opérateur italien Trenitalia est très discret et maintient le suspense. Les fameux trains rouges rouleront-ils à Noël entre Milan et Paris ? Deux trains Frecciarossa 1000 par jour sont attendus dans les deux sens entre Paris Gare de Lyon et Milan Centrale, en passant par Lyon Part Dieu, Chambéry, Modane et Turin. Une offre premium qui selon l’entreprise italienne devrait être complétée un peu plus tard avec trois allers et retours quotidiens entre Paris et Lyon. Un train interopérable produit depuis 2013 par Bombardier qui peut circuler sur tous les grands réseaux d’Europe. Pour la compagnie espagnole Renfe, l’entrée est repoussée sans doute à 2024 pour des problèmes techniques d’incompatibilité avec le système de signalisation utilisé entre la Ville lumière et la Capitale des Gaules.