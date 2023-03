[Mobil'Idées] Les carburants synthétiques, ou le combat d’arrière-garde de l’Allemagne

Et à la fin, c’est l’Allemagne qui bloque. Le gouvernement d’Olaf Scholz a estomaqué les décideurs européens en dénonçant au dernier moment l’accord censé bannir les ventes de voitures thermiques neuves dans l’Union européenne en 2035. Le moment est mal choisi, et pas seulement à cause de l’urgence des questions climatiques. À force d’hésitations, l’industrie automobile européenne risque de perdre en compétitivité face à l’Amérique du Nord et à la Chine qui dépensent sans compter dans la transition électrique. [...]

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous