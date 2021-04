[Mobil’Idées] Le train, une des locomotives du plan de relance aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ne seraient pas les Etats-Unis sans le train. Le développement de ce moyen de transport, instrument de la conquête de l’Ouest et moteur de la révolution industrielle, a contribué à l’unification du pays au XIXe siècle. Mais après un siècle d’essor spectaculaire, le chemin de fer a connu un siècle d’inexorable déclin, face au développement de l’automobile et de l’avion. Alors que le pays a compté jusqu’à 400 000 kilomètres de voies ferrées, il n’en existe plus que 150 000, dont une portion seulement est utilisée pour le trafic de passagers, et parfois dans un état alarmant. Seuls 32 millions de voyageurs sont montés à bord des trains d’Amtrak (l’équivalent local de la SNCF) en 2019 !