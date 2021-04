[Mobil'Idées] Le logiciel à l’assaut de l’automobile

L’expression résume à elle seule le bouleversement en cours : la voiture est devenue un ordinateur sur roues. Sous le capot, le logiciel gère des fonctions critiques liées au freinage ou au moteur. Dans les modèles électriques, il veille au bon fonctionnement de la batterie. A bord, il permet aux utilisateurs d’accéder à leurs itinéraires ou chansons préférées via le système d’info-divertissement. Selon les experts, les générations actuelles de véhicules embarquent déjà près de 100 millions de lignes de code. Un chiffre colossal. La voiture autonome, et avant elle les systèmes d’aide à la conduite de plus en plus sophistiqués, ne feront qu’accroître cette place du logiciel. Interrogé par Le Monde, le responsable du secteur automobile pour le cabinet PwC, José Baghdad, estime qu’il représentera 60% de la valeur d’un véhicule d’ici à 2030, contre 20% aujourd’hui.