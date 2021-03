[Mobil’Idées] La régulation du commerce en ligne est aussi un enjeu de mobilité

C’est l’un des grands gagnants des confinements de 2020. Le commerce en ligne a largement dépassé la part des 10% en 2020, représentant 13,4% des transactions (quatre points de plus en un an) selon la Fevad. L’essor des « pure players » du numérique comme Amazon ou Cdiscount n’explique pas à lui seul cette progression. Les magasins traditionnels ont aussi davantage proposé de vente en ligne, par le biais du click and collect ou de la livraison. De quoi multiplier les flux de colis, des producteurs aux consommateurs en passant par des intermédiaires (avec, parfois, des allers-retours). Ce sont à chaque fois des transports de biens pas toujours optimisés, donc des émissions de gaz à effets de serre supplémentaires.