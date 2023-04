[Mobil’idées] La guerre des données automobiles aura bien lieu

Mouvement d’insurrection dans le secteur automobile. Fin mars, une vaste alliance d’associations professionnelles s’est constituée pour demander à la Commission européenne de "débloquer le potentiel des voitures connectées en Europe". Traduction : remettre en cause le monopole des constructeurs sur les données récoltées à bord des véhicules. Un dossier hautement complexe où la ligne de front se creuse. Avec d’un côté, un ensemble hétéroclite d’équipementiers, de réparateurs indépendants, d’assureurs et de loueurs ; et de l’autre, les constructeurs et les grands groupes technologiques.

[...]