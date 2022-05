[Mobil'Idées] Guerre en Ukraine, reprise post-Covid… Les dangers à l'horizon pour la sécurité maritime

Le transport maritime est plus sûr. Le rapport annuel sur la sécurité maritime d’Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS) indique que la flotte mondiale, qui réalise 90% du transport international de marchandises, n’a perdu que 54 navires en 2021, contre 65 l’année précédente. Surtout, les sinistres ont diminué de 57% en dix ans. Et en remontant plus loin, dans les années 90, la flotte mondiale, qui comptait 80 000 navires de plus de 100 tonnes brutes contre 130 000 aujourd’hui, perdait plus de 200 bateaux par an. Mais la situation internationale actuelle pourrait inverser cette tendance.

La guerre en Ukraine, la saturation des ports, l’explosion de la demande après-Covid, les incidents sur les grands navires qui se multiplient et la transition écologique : autant de facteurs susceptibles de remettre en cause la sécurité des navires. « La situation tragique en Ukraine a bouleversé le transport maritime en mer Noire et ailleurs. Elle a aggravé les perturbations des chaînes d’approvisionnement, la congestion des ports et la crise des équipages causées par la pandémie de Covid-19 », explique le capitaine Rahul Khanna, directeur mondial du conseil en risques maritimes chez AGCS, dans une analyse.

Les carburants alternatifs, un danger à bord?

