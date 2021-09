[Mobil’Idées] Face à la concurrence, la SNCF joue en défense à domicile et en attaque à l'extérieur

Les italiens de Trenitalia proposeront fin 2021 des trains à grande vitesse Milan-Paris, une offre qui a pris quelques mois de retard. Les espagnols de Renfe ont annoncé leur arrivée prochaine. Cela ne remet pas en cause la forte présence de la SNCF sur le TGV, mais il faut s’attendre à une guerre des prix et à une bataille pour certains créneaux horaires. Sur les lignes TER, depuis l’ouverture à la concurrence, les régions peuvent passer des appels d’offres. La région PACA sera probablement la première à attribuer à un concurrent de la SNCF l'exploitation de la ligne Marseille-Nice, fin octobre. Et il n'est pas certain que l'opérateur historique le regrette tant que ça...