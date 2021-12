[Mobil'Idées] De la relance des petites lignes aux trains de nuit... Retour vers le futur sur les rails

L’économie circulaire est un maillon essentiel d’un futur monde plus vertueux... Et on peut dire que le transport ferroviaire est devenu le spécialiste du recyclage. Pour la mise en place de filières de déconstruction des trains radiés ou le lifting d’anciennes rames de TGV ? Non ! La SNCF et d’autres opérateurs recyclent du vieux pour faire du neuf. Entre la relance de lignes abandonnées depuis des lustres, des trains de nuit qui étaient devenus soit disant inutiles – et surtout totalement démodés face à un TGV qui a cassé les rapports temps/distance –, et le comeback des trains de luxe, nous voilà replongés quelques décennies en arrière à l’époque des Trente Glorieuses.