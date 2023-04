[Mobil'Idées] De Bruxelles à Londres, les enseignements des capitales européennes sur le déploiement des ZFE

Alors que la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse (LR) et la maire de Paris, Anne Hidalgo (PS) s’écharpent sur la date de mise en place de la Zone à faibles émissions (ZFE) dans le Grand Paris, des capitales européennes ont déjà mis en place ce dispositif, avec, en toile de fond, l’enjeu de la pollution atmosphérique. Des exemples dont il serait bon de s’inspirer, d’autant que le déploiement des ZFE ne fait que commencer. A compter du 1er janvier 2025 en France, toutes les métropoles de plus de 150 000 habitants devront en mettre en place une. De quoi faire croître leur nombre : il n’en existait qu’une dizaine dans l’Hexagone, et 320 en Europe en 2022. On en attend près de 500 sur le Vieux continent dans deux ans.

[...]