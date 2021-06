[Mobil'Idées] Dans le ferroviaire français, des jeunes pousses viennent bousculer la SNCF

15 jours gratuits et sans engagement

A l’automne, le premier concurrent de la SNCF sur le TGV passera la frontière. Trenitalia devrait opérer entre Paris et Lyon, voire Milan. L’espagnol Renfe a déjà annoncé son intention de venir en France et s’intéresserait à la ligne Lyon-Marseille. Quelques régions lancent des appels d’offres sur des lignes de TER, mais c’est à peu près tout pour l’instant… Même l’appel d’offres de l’Etat pour les Trains d’équilibre du territoire (TET, ex-Intercités) n’avait pas été fructueux et la SNCF était repartie pour un tour. La vraie concurrence pourrait finalement venir de France, notamment de nouveaux opérateurs bien décidés à profiter des vides laissés par la SNCF.