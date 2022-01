[Mobil’Idées] Conduire une voiture thermique, un marqueur social de plus en plus discriminant ?

© Pascal Guittet Le diesel représentait environ la moitié des ventes d’occasion en France en 2021.

« Nous risquons de perdre les classes moyennes qui ne pourront plus acheter de voiture », prévient Carlos Tavares. Une fois de plus, le directeur général de Stellantis a mis en garde contre une transition trop rapide vers le véhicule électrique lors d’un entretien fleuve avec quatre journaux européens. Les arguments du dirigeant sur l’impact carbone des voitures électriques sont difficiles à entendre. Il touche toutefois un point sensible en rappelant les conséquences sociales de réglementations de plus en plus strictes.

Pour les associations d’automobilistes, les zones à faibles émissions (ZFE) font partie des points les plus préoccupants. La loi climat et résilience de 2021 a étendu le dispositif à 35 agglomérations françaises dans lesquelles les véhicules thermiques les plus anciens seront chassés petit à petit. Certaines villes préparent l’interdiction pure et simple de tous les véhicules diesel. Paris souhaite atteindre cet objectif dès 2024.

Vieillissement du parc automobile

