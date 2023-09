Mitsubishi Electric investit dans les AMR

Les robots mobiles autonomes (AMR) intéressent toujours plus les automaticiens. Ces matériels contribuent, en effet, à faciliter le déplacement des encours et des marchandises d’une machine à une autre, ou de la fin de ligne vers les entrepôts, ou encore uniquement dans l’entrepôt, dans le cadre de ce que certains appellent déjà les « usines intelligentes ». Il s’agit aussi de soulager de ces tâches fatigantes les opérateurs dans un contexte de raréfaction de la main d’œuvre. Spécialisé, entre autres, dans les automatismes de production et les robots, Mitsubishi Electric annonce l’acquisition d’une participation chez Clearpath Robotics, une société basée au Canada, qui développe et vend des AMR.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]