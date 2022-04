Renault va produire deux nouveaux modèles de Mitsubishi destinés au marché européen

Un modèle de Mitsubishi revient en Europe. Après dix ans d’absence, le constructeur japonais a annoncé mardi 5 avril relancer sa citadine Colt qui sera fabriquée dans l’usine Renault de Bursa en Turquie. Le modèle sera basé sur l’architecture de la Clio et reposera sur la plateforme CMF-B de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Avec cette annonce, ce sont désormais deux modèles qui seront produits en Europe dans les usines de Renault.

Commercialisation à l’automne 2023

La Colt avait été lancée pour la première fois en 1962 et s’est vendue en Europe à environ 400 000 exemplaires entre 2004 et 2014. Elle est devenue une appellation longtemps associée aux gammes compactes de Mitsubishi. Le nouveau modèle, commercialisé à l'automne 2023, sera proposé en version thermique et hybride. « L’arrivée en 2023 de la berline Colt et du nouvel ASX annoncé précédemment renforcera considérablement notre offre commerciale comprenant déjà la Space Star, positionnée à l’entrée de notre gamme, ainsi que l’Eclipse Cross PHEV », précise Frank Krol, président et PDG de Mitsubishi Motors Europe.

Le groupe japonais avait décidé en mars 2021 de compléter sa gamme européenne avec des dérivés de modèles actuels de son partenaire français, afin de maintenir à moindre frais une présence en Europe sans modifier sa stratégie de recentrage sur l'Asie. Pour Renault, engagé lui aussi dans des économies drastiques pour redresser sa situation financière, cela permet d'optimiser les dépenses de développement des véhicules ainsi que de renforcer son usine de Bursa.

Le 27 janvier 2022, Mitsubishi avait annoncé la production de son nouvel ASX dans une usine Renault. A l'instar de la Colt, ce SUV sera produit sur la plateforme CMF-B de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi mais l'usine se situe quant à elle en Espagne, à Valladolid. Cet hybride rechargeable sera disponible au printemps 2023.

Avec Reuters, Gilles Guillaume, édité par Bertrand Boucey