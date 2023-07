Missiles longue portée pour l’Ukraine, nouvelle charpente pour Notre-Dame, drones planteurs de graines… Les cinq images de la semaine

La France livre des Scalp à l’Ukraine

Mardi 11 juillet 2023, premier jour du sommet de l’Otan, Emmanuel Macron annonçait dès son arrivée que la France livrait des missiles longue portée à l’Ukraine. Les « Scalp » - pour « Système de croisière conventionnel autonome à longue portée » - sont développés conjointement par la France et le Royaume-Uni, qui les appelle « Storm Shadow ». Les Britanniques en avaient déjà envoyé en mai 2023. Ces missiles air-sol, fabriqués en France par MBDA, disposent d'une portée de 250 kilomètres et peuvent frapper des bunkers ou d’autres cibles renforcées.

Les nouvelles têtes des partenaires sociaux réunis à Matignon

Première discussion des partenaires sociaux avec l’exécutif depuis la réforme des retraites, mais aussi première rencontre multilatérale pour Marylise Léon, Sophie Binet et Patrick Martin, récemment désignés respectivement à la tête de la CFDT, de la CGT et du Medef. Reçus par Elisabeth Borne le 12 juillet, syndicats et organisations patronales préparent leurs négociations des douze prochains mois, avec ou sans l’Etat. Un programme chargé, où il sera notamment question d'emploi des seniors, de compte-épargne temps, de reconversions professionnelles... Ces sujets devraient déboucher sur des réformes votées par le Parlement avant l'été 2024.

La nouvelle charpente de Notre-Dame prend forme

Une nouvelle étape a été franchie, mardi 11 juillet, dans la reconstruction de Notre-Dame de Paris, censée rouvrir ses portes le 8 décembre 2024. Par voie fluviale, plusieurs parties des fermes, les structures qui constituent la charpente en bois de la cathédrale, ont été acheminées depuis Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), leur lieu d’assemblage, à sept kilomètres au sud de Paris. L’une des fermes a déjà été montée par grue sur le toit et huit autres devraient être installées dans le courant de l’été. La charpente de la nef, qui datait de la fin du XIIe siècle et du début du XIIIe siècle, sera pour sa part reconstruite ultérieurement.

Airbus inaugure sa nouvelle usine d’A320 à Toulouse

Ce 10 juillet 2023 à Toulouse (Haute-Garonne), Guillaume Faury, président exécutif d’Airbus, a inauguré en grande pompe la toute nouvelle ligne d'assemblage final pour la famille A320. Une cérémonie très officielle, devant un parterre de plus de 500 personnes et quatre ministres. Implantée au cœur du hall Jean-Luc Lagardère, où était initialement assemblé l’A380, cette nouvelle ligne occupe à ce jour 450 personnes, et à terme 700. Le premier modèle est attendu dès fin 2023. L'ambition d'Airbus est de livrer 75 appareils de la famille A320 par mois à horizon 2026, dont de nombreux A321, le modèle « best-seller » du groupe.

Des drones planteurs de graines

Morfo propose une solution originale pour restaurer les écosystèmes : planter des graines avec des drones agricoles modifiés. La start-up parisienne combine analyse des zones, encapsulation des graines, épandage par drone et suivi de la restauration. Elle se concentre sur les zones tropicales, dont elle catalogue les nombreuses espèces de plantes, et améliore constamment sa capsule contenant graines et nutriments. Fondée en 2021, l'entreprise s’est déjà occupée de plus de 600 hectares de zones dégradées et vise plusieurs milliers en 2024. Parmi ses clients, Eramet, AuPlata Mining Group, et l'association brésilienne ITPA.