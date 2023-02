Mine du futur, nouvelle Alliance Renault-Nissan, TGV M... Les cinq images de la semaine

Reportage au cœur de la mine du futur de Rio Tio

Dans l’Ouest australien, Rio Tinto, le deuxième producteur mondial de minerai de fer, a investi 2,9 milliards d'euros pour ouvrir en juin 2022 l’une des mines les plus technologiques du monde. Les camions et trains autonomes comme les chiens robots s'affairent sous une chaleur étouffante, alors que les ingénieurs tentent de trouver des pistes pour réduire durablement l'empreinte carbone du site.

La refonte de l'Alliance Renault-Nissan enfin précisée

Au terme de négociations complexes, Renault et Nissan ont présenté lundi 6 février les détails de l’accord censé donner un nouveau souffle à leur Alliance. Pour apaiser les relations, le constructeur tricolore va ramener sa participation dans le groupe automobile japonais de 43,4% à 15%, et Nissan détiendra autant de capital chez Renault. Parmi leurs futurs projets, les partenaires préparent notamment une offensive commune en Amérique latine et en Inde.

Résultats record pour TotalEnergies, attaqué sur sa stratégie climat

TotalEnergies a annoncé mercredi 8 février avoir généré un bénéfice record de 20,5 milliards de dollars sur l'année 2022, en hausse de 28% sur un an. Si le groupe prévoit d'augmenter ses investissements dans les énergies renouvelables, il continue de multiplier les projets pétroliers et gaziers. Alors que la multinationale présentait ses résultats, des membres du collectif Alternatiba Paris et des Amis de la Terre ont ainsi aspergé de rouge la façade de son siège à La Défense (Hauts-de-Seine) pour protester contre le projet d'oléoduc Eacop, en Ouganda.

Le TGV-M trace sa première route en République tchèque

Le TGV M a entamé sa campagne d'essais dynamiques depuis décembre 2022 sur la piste de Velim dans la plaine de Bohème en République tchèque. La rame, qui roule à 200 km/h, va poursuivre ses essais jusqu'à la fin du mois de juin pour tester la résistance du train avant les tests sur le réseau ferré français.

Un robot-fée pour assister les insectes pollinisateurs

Des chercheurs de l’université de Tampere, en Finlande, ont développé un robot volant, ultra-léger (1,2 milligramme) et surtout très mignon. Capable de se déplacer grâce à la force du vent, il pourrait à l’avenir transporter du pollen pour compléter l’action des insectes pollinisateurs, dont la population est en déclin. Pour le mettre au point, les chercheurs se sont inspirés des pappus, ces petites structures qui ressemblent à du coton et peuvent transporter les graines de pissenlits sur plusieurs dizaines de kilomètres.