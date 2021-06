Milwaukee se reprend, Utah enchaîne

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © USA Today Sports Donovan Mitchell et le Jazz ont fait le boulot à la maison pour être devant (2-0) avant les deux prochains matchs à Los Angeles. /Photo prise le 11 juin 2021/REUTERS/USA Today Sports

Défait lors des deux premières confrontations face à Brooklyn, Milwaukee a remporté jeudi le troisième match de la série face aux Nets (86-83) en demi-finales de Conférence Est. En tête à la fin du premier quart-temps (30-11), les Bucks ont vu rapidement leur avance s’effondrer mais finiront par l’emporter grâce à un panier décisif de Jrue Holiday (9 points) et des deux réussites au lancer franc de Khris Middleton (35 points) dans les dernières secondes du match. Giannis Antetokounmpo (33 points, 14 rebonds) a encore été très bon pour Milwaukee. Toujours privé de James Harden, Brooklyn s’en est remis à Kevin Durant (30 points, 11 rebonds). Ces deux équipes se retrouveront à Milwaukee dimanche pour le quatrième match de cette série. Dans l’autre rencontre de la nuit, à l’Ouest cette fois-ci, Utah mène 2-0 face aux Clippers après sa victoire (117-111) sur son parquet. Après un premier quart-temps équilibré, le Jazz est devant de 13 points à la mi-temps. Los Angeles tentera de revenir ensuite, emmené par Reggie Jackson (29 points) et Paul George (27 points, 10 rebonds), mais ce sont bien les locaux du soir qui l’emporteront. Côté Jazz, Donovan Mitchell termine meilleur marqueur de la partie avec 37 points au compteur. Rudy Gobert finit, une nouvelle fois, en double-double (13 points, 20 rebonds). Le Jazz et les Clippers seront en Californie pour le troisième match de cette série.