Miller Graphics automatise la fabrication de clichés

Des équipements dernier cri, si possible diversifiés en termes de technologies d’écriture et de types de plaques, afin d’exprimer au mieux le savoir-faire de l’entreprise en matière de fabrication de clichés pour l’impression flexo : là, sans doute, réside un point fondamental dans la stratégie de Miller Graphics. En faisant ce choix, le photograveur veut prendre une longueur d’avance sur ses concurrents et faire la différence par rapport aux imprimeurs qui prennent le chemin de l’intégration. « Étant donné que la fabrication de clichés est notre cœur de métier, nous renouvelons régulièrement notre parc et pour nos clients imprimeurs c’est un moyen de toujours avoir accès à la dernière technologie de pointe, sans être liés à un constructeur spécifique », indique Karin Hoga, directrice générale de la filiale française.

[...]