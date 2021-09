Milène Guermont (artiste plasticienne) : L'éclectique

Ingénieure ? Architecte ? Artiste ? Pourquoi faudrait-il choisir ? Léonard de Vinci était tout cela à la fois – et bien plus encore –, et personne ne s’en émeut. Milène Guermont appartient à cette famille où ériger des frontières immuables oppresse, où les cases qui garantissent une tête bien faite ont vocation à être bousculées. « On naît artiste. Ensuite, on a ou on trouve un environnement qui fait qu’on va jusqu’au bout de son audace », analyse-t-elle.