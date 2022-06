Microsoft veut former 10 000 étudiants et professionnels de la cybersécurité d'ici 2025

15 000 postes sont vacants dans le domaine de la cybersécurité en France selon le cabinet Wavestone. Alors que cette pénurie de talents est d’autant plus problématique que les cyberattaques se multiplient, Microsoft France a annoncé, mardi 31 mai, le lancement d’un vaste plan de formation en cybersécurité. « Il comprend trois grands piliers : former les étudiants avec une série de Mooc [cours en ligne], un dispositif déjà diffusé dans plusieurs écoles d’ingénieurs et que nous élargissons à de nouveaux établissements ; former les professionnels, qu’ils soient dans le numérique et veuillent s'orienter davantage ou qu'ils travaillant déjà en cybersécurité pour se maintenir au niveau ; former des personnes éloignées de l'emploi à travers la création d’un nouvelle école cyber Microsoft avec Simplon », détaille Bernard Ourghanlian, directeur technique de Microsoft France.

Des métiers de techniciens largement accessibles

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]